Первый Summit Z8 на «Стрелке»: вспоминаем, как это было
22 августа 2020 года в рамках «Лета на «Стрелке» при поддержке Porsche Russland состоялся Summit Z8, организованный «Афишей Daily».
Фото: Людмила Савельева и Тим Балдин
Лекции
Зумеры о том, каким будет завтра
В течение дня во дворе «Стрелки» выступали 10 спикеров — новых героев «Афиши Daily», — по одному на каждое направление программы. В течение целого месяца в ходе опен-колла мы отбирали участников саммита — из более чем 200 заявок редакторы выбрали лишь 50. До конца года на сайте «Афиши Daily» мы будем публиковать совместные материалы и спецпроекты с каждым из них.
Секция «Медиа»
«Искусственный интеллект против новостников: как журналистам выжить в новом мире»
Студентка журфака МГУ Арина Барабанова рассказала о том, как искусственный интеллект поможет журналистам в будущем и что нужно делать тем, кто рискует попасть под сокращение, эффективно ли проходит внедрение ИИ в современных редакциях, а также обозначила возможные векторы развития для журналистов и способы применения ИИ в медиа.
Секция «Мода»
«Новая мода: как индустрия работает с социальной повесткой и кому это нужно»
Социолог моды и автор телеграм-канала i hate fashion Александра Манакина затронула тему влияния остросоциальных процессов и культурных явлений на формирование модных трендов и изменений в индустрии: а именно как экологический, гендерный, политический и другие значимые дискурсы меняют модную повестку.
Секция «Политика»
«Политическое участие: как и почему каждый может влиять на окружающую среду»
Студентка МГЮА и будущая кандидатка в депутаты городского собрания Обнинска Елена Мавленкина посвятила свое выступление абсентеизму в современной России: а именно как перестать ограждаться от политики, не бояться государства, а знать и понимать, как с ним работать.
Секция «Еда»
«Феномен мультипространства: бары и кафе как зеркало поколения»
Александр Мартынов, сооснователь бара «Ровесник» и кафе «Сверстник», опираясь на опыт работы собственных заведений, рассуждал о том, как ключевые особенности поколения Z влияют на выбор ими мест, в которых им приятно проводить время. И какими должны быть современные бары и рестораны, чтобы отвечать запросам молодых.
Секция «Культура»
«Вырос на Marvel: Как поколение Z наплевало на норму в массовой культуре»
Журналист, а также сооснователь и редактор телеграм-канала «Молодая критика» Дмитрий Барченков рассуждал о том, кто же сформировал ту среду свободы, в которой мы живем и для которой характерно размытие границ и понятия нормы как такового, — представители поколения Z, их предшественники или вообще все, вместе взятые?
Секция «Кино»
«Кино эпохи мефедронового шика: как современные контркультурные фильмы описывают поколение и будущее»
Свое выступление кинокритик и редактор сайта «Искусство кино» Егор Беликов начал того, что сравнил сегодняшний день со временем так называемого героинового шика. Выступление стало рассуждением о том, как новые наркотики изменили культуру и кино и что мы можем с этим сделать.
Секция «Будущее: Porsсhe x «Афиша Daily». Технологии»
«Будущее моды: как цифровая одежда повлияет на модную индустрию»
Регина Турбина — разработчица цифровой одежды и основательница маркетплейса replicant.fashion. Она рассказала, как цифровая одежда позволяет людям быть ближе к моде и получать новый опыт взаимодействия с вещами, окружающим миром и людьми. Важный тезис выступления: диджитал-одежда — не замена вещам, а прежде всего приятные эмоции, связанные с покупкой, с ожиданием.
Секция «Будущее: Porsсhe x «Афиша Daily». Урбанистика»
«Город социального расслоения: как выглядит неравенство на карте Москвы»
Ольга Лихенко, выпускница соцфака МГУ, в очередной раз подтвердила, что в Москве, как и в любом другом городе, существует социальное расслоение. Однако важно не только уметь видеть неравенство, но и принимать меры для того, чтобы максимально его сократить, ведь любое социальное неравенство приводит к негативным последствиям, в данном контексте самое главное из них — угроза геттоизации.
Секция «Будущее: Porsсhe x «Афиша Daily». Экология»
«Устойчивое развитие: как сделать Москву экологичной»
София Батыршина — самая юная участница Summit Z8. Она рассказала, какими конкретными способами возможно сделать жизнь мегаполиса более гармоничной с природной средой.
Секция «Музыка»
«Потому что страшно: как новая музыка рассказывает о политике в России»
Создатель телеграм-канала о музыке «Лучше бы я молчал» и активистка молодежного демократического движения «Весна» Лидия Ильина завершила лекционный блок, поговорив о том, как новая музыка рассказывает о политике в России: почему современные музыканты начинают высказываться о политическом, почему русская музыка выражает не только страх и безысходность, но и надежду.
Кинопоказ
Короткометражки о юности и героях будущего
В кинопрограмму вошли фильмы молодых режиссеров — многократных победителей российских и международных фестивалей. Подробнее о фильмах можно прочитать здесь.
— «Год белой луны»
Реж. Максим Печерский
— «******»
Реж. Рим Шафигуллин
— «Кафе «Полночь»
Реж. Стася Венкова
— «Гекко»
Реж. Никита Лойк
— «Шесть два восемь»
Реж. Анна Кузнецова
Выступления музыкантов
То, как выглядит новая русскоязычная поп-музыка в 2020 году
Участниками лайва финальной части Summit Z8 стали любимые новые музыканты «Афиши Daily». Мы уже рассказали о них подробнее, а сейчас предлагаем послушать лучшие песни вечера.
Николай Овчинников, редактор раздела «Музыка»: «[Эта музыка] громкая, но без перехлеста: тут кричат, когда не остается других вариантов. Она саморазоблачительная, но без нарочитой наготы — здесь герои рассказывают о своих катастрофах, потому что иначе никак. Она интровертская, но без напускного мрака — просто, чтобы начать менять мир вокруг, надо сперва порыться в себе. Она ретроградская, но без костюмированных шоу — большинство новых героев смотрят не в восьмидесятые-девяностые, а в нулевые с их вседозволенностью. Так звучит, так говорит и так выглядит 2020 год, нравится вам это или нет. Нам нравится».
Генеральный партнер Summit Z8 — компания «Порше Россия», представляющая абсолютно новый электрический автомобиль Porsche Taycan.