Первый Summit Z8 на «Стрелке»: вспоминаем, как это было

Секция «Музыка»

«Потому что страшно: как новая музыка рассказывает о политике в России»

Создатель телеграм-канала о музыке «Лучше бы я молчал» и активистка молодежного демократического движения «Весна» Лидия Ильина завершила лекционный блок, поговорив о том, как новая музыка рассказывает о политике в России: почему современные музыканты начинают высказываться о политическом, почему русская музыка выражает не только страх и безысходность, но и надежду.

Кинопоказ

Короткометражки о юности и героях будущего

В кинопрограмму вошли фильмы молодых режиссеров — многократных победителей российских и международных фестивалей. Подробнее о фильмах можно прочитать здесь.

— «Год белой луны»

Реж. Максим Печерский

— «******»

Реж. Рим Шафигуллин

— «Кафе «Полночь»

Реж. Стася Венкова

— «Гекко»

Реж. Никита Лойк

— «Шесть два восемь»

Реж. Анна Кузнецова

Выступления музыкантов

То, как выглядит новая русскоязычная поп-музыка в 2020 году

Участниками лайва финальной части Summit Z8 стали любимые новые музыканты «Афиши Daily». Мы уже рассказали о них подробнее, а сейчас предлагаем послушать лучшие песни вечера.

Николай Овчинников, редактор раздела «Музыка»: «[Эта музыка] громкая, но без перехлеста: тут кричат, когда не остается других вариантов. Она саморазоблачительная, но без нарочитой наготы — здесь герои рассказывают о своих катастрофах, потому что иначе никак. Она интровертская, но без напускного мрака — просто, чтобы начать менять мир вокруг, надо сперва порыться в себе. Она ретроградская, но без костюмированных шоу — большинство новых героев смотрят не в восьмидесятые-девяностые, а в нулевые с их вседозволенностью. Так звучит, так говорит и так выглядит 2020 год, нравится вам это или нет. Нам нравится».