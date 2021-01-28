Дизайнер цифровой одежды и участница Summit Z8 «Афиши Daily» Регина Турбина первая в России начала создавать и продавать виртуальную одежду. Сейчас в ее портфолио множество коллабораций и маркетплейс replicant.fashion. «Афиша Daily» расспросила Регину о вещах, приложениях и источниках вдохновения, которые стали неотъемлемой частью ее жизни.

Блокнот Moleskine Alice in Wonderland Ноутбук HP Omen Парики Томихиро Коно Программа CLO 3D Коврик для йоги Книга «Мода: предмет, история, социология, экономика» Катерины Михалевой Планшет iPad Pro Пылесос Bosch Unlimited Приложение Endel Ossidiana дизайнера Марио Тримарки

Любимый гаджет Моя рабочая мастерская — это Apple Pencil и iPad Pro. На нем рисую скетчи, делаю мудборды, пробую какие‑то идеи, цвета. Наверное, 99% креативных проектов или новых коллекций начинается с планшета и рисования от руки. Важный рабочий инструмент Рабочий компьютер, в моем случае — ноутбук HP Omen, потому что я человек мобильный, могу и люблю работать в разных локациях. Для 3D-моделирования и виртуальной одежды нужны мощные ресурсы, и стационарный компьютер был бы производительнее, но тогда теряется свобода передвижения. Игровой ноутбук — оптимальный вариант. Главный гаджет в доме Прозвучит странно, но это пылесос. Люблю, когда чисто, и, в принципе, уборка — это медитативная практика: переключаешься, снимаешь стресс, вместе с квартирой очищаешь и голову. Недавно у меня появился портативный пылесос без проводов и шлангов Bosch Unlimited — очень удобно. Своя лучшая работа

Если говорить о работе в целом, то это дизайн одежды цифровой и физической, а также все, что связано с деятельностью первого маркетплейса цифровой одежды replicant.fashion — от креативных задач, до операционных текущих. А если вспомнить какой‑то любимый проект, то это цифровая коллекция Puma, первая диджитал-коллекция такого большого бренда. Вместе нам удалось сделать красивые вещи, рассказать о возможностях и ценностях цифровой моды, дать возможность большому количеству людей примерить эти вещи и впервые познакомиться с цифровой одеждой. Оптимальный антистресс

Йога подходит для тела и для очистки сознания. А еще созерцание такс и других песелей. Я подписана на множество аккаунтов с ними — милота и расслабление.

Программа для работы Главная программа для дизайнеров, которые конструируют и создают цифровую и физическую одежду, — CLO 3D. Там можно делать все: изменять выкройки, «сшивать» вещи по лекалам, выбирать ткани, нитки, цвета, фактуру, примерять одежду на аватарах. Приложение для жизни и отдыха Endel — приложение, которое генерирует музыку на основе искусственного интеллекта с учетом геолокации, времени суток, погоды и пульса. Подбирает мелодию, помогает расслабиться или, наоборот, сконцентрироваться. Источники вдохновения

Юлия Сальникова. 3D-художница создает потрясающие аватары, локации, новые цифровые миры и цифровые съемки. Красиво и стильно. Игорь Андреев. Стилист и дизайнер своего бренда вязаных вещей, а еще у него есть милый чихуахуа, которого он тоже наряжает. В телеграме о моде читаю Make Your Style, Why NET?! и Golden Chihuahua. Последний всегда поднимает настроение. Еще есть классный канал про новые технологии, VR и AR — Future Sailors.

Ностальгическая вещь Сложно что‑то назвать — эмоции, воспоминания всегда внутри и чаще всего вообще не связаны с какими‑то вещами. Но у меня есть розовый худи , ему лет пятнадцать уже, даже с дырками. Дядя когда‑то привез его из Нью-Йорка, до сих пор почему‑то храню. Главное произведение искусства Вдохновение настолько неуловимо, что вряд ли могу назвать какой‑то конкретный фильм или картину. Это всегда сложный коктейль из настроения, обстановки, мыслей, внутреннего состояния, какого‑то события. Хотя вот сейчас вспомнился гонконгский фешен-дизайнер Роберт Ван и его крутые образы в одежде. Не своя любимая работа

Обожаю парики Томихиро Коно. Нравятся, что они яркие, необычные и их все хочется примерить. А еще нравится последняя коллаборация арт-группы Recycle и Dior — креативный, модный, свежий взгляд. Любимый дизайнер В мире моды такого, наверное, нет. Но есть дизайнеры, с которыми я чувствую дружескую связь, понимаю, как они творят. Один из них — промышленный дизайнер Марио Тримарки. У него удивительные чайники, украшения, блокноты, предметы интерьера и мебели. Настольные книги

«Мода: предмет, история, социология, экономика» Катерины Михалевой. Раскрывает феномен моды, ее истоки и рассматривает с точки зрения социологии и отношений между людьми. «Sapiens: Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари. В ней погружаешься к самым истокам истории человека и с интересом проходишь весь путь до наших дней. «Северные рассказы» Джека Лондона. Меня вдохновляют истории о силе духа, воли и любви к жизни.

Лайфхак для творчества Раньше этого не было, но сейчас, когда возникло так много проектов, появилась привычка записывать все дела в молескин. Причем люблю записывать все именно от руки. Это помогает справится с потоком задач, структурировать расписание и день. Для многих это норма, но для меня — новый полезный опыт. Собственная фразочка «Мяу». Не знаю, как появилось, ха-ха! Тайная страсть Едешь в метро иной раз, скосишь глаза, а там сосед в телефоне залип. И как‑то так получается иногда вместе с ним залипнуть и все изучить.