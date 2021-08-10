Активистке Анастасии Шевченко сократили условный срок до 3 лет по делу о «нежелательной» организации

Суд в Ростове-на-Дону смягчил наказание для активистки Анастасии Шевченко по делу об участии в организации «Открытая Россия»*, признанной «нежелательной» в России. Об она сама сообщила в инстаграме.

Условный срок Шевченко сократили с четырех до трех лет. «Наказание смягчили по ходатайству адвоката в связи с изменением самой статьи о нежелательных [организациях]», — сообщила активистка.

Шевченко приговорили к четырем годам условно в феврале 2021 года. Она стала первой в стране обвиняемой по статье 284.1 УК (содействие в работе «нежелательной» организации). Прокурор просил приговорить девушку к пяти годам колонии.

Позже в эту статью были внесены изменения, в соответствии с которыми дело Шевченко переквалифицировали на часть 1 статьи 284.1 УК (участие).

Уголовное дело на Шевченко возбудили из‑за дебатов с членом «Единой России» Игорем Третьяковым, участия в согласованном администрацией Ростова-на-Дону митинге, а также из‑за выступления в Ульяновске на собрании регионального отделения «Открытой России». С 23 января 2019 года Анастасия Шевченко находилась под домашним арестом.

Движение «Открытая Россия» основал Михаил Ходорковский в 2001 году. С тех пор к его участникам не раз заявлялась полиция с обысками. В 2017 году Генпрокуратура признала организацию «нежелательной».

Организация объявила о закрытии в конце мая 2021 года.

*«Открытая Россия» включена Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.