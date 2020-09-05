В Петербурге в офис «Открытой России» с обыском пришли полицейские

Сотрудники полиции пришли в офис организации «Открытой России» в Петербурге с обыском, связь с теми, кто находился в этот момент в здании, пропала, сообщает «ОВД-Инфо».

Спустя примерно час из офиса вышел представитель Следственного комитета и сообщил, что в ближайшее время появятся подробности об обыске. «Якобы обыск проходит в рамках неведомого уголовного дела», — написала председатель «Открытой России» Анастасия Буракова у себя в телеграм-канале. Она также уточнила, что в офисе находятся две девушки, связаться с ними ей не удалось.