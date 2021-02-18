Суд приговорил активистку Анастасию Шевченко к 4 годам условного срока

Ростовский суд назначил активистке движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко четыре года лишения свободы условно. Об этом сообщила координатор «Открытой России» Татьяна Усманова. Прокурор Пушнов просил приговорить подсудимую к пяти годам колонии.

Активистку судили по статье о содействии в работе «нежелательной» организации — таковой «Открытую Россию» признал Минюст. Обвинение считает, что деятельность Шевченко угрожает конституционному строю России. Девушка стала первым человеком, который получил обвинение по этой статье.

Дело возбудили из‑за дебатов с членом «Единой России» Игорем Третьяковым, участия в согласованном администрацией Ростова-на-Дону митинге, а также из‑за выступления в Ульяновске на собрании регионального отделения «Открытой России». С 23 января 2019 года Анастасия Шевченко находилась под домашним арестом.

Движение «Открытая Россия» основал Михаил Ходорковский в 2001 году. С тех пор к его участникам не раз заявлялась полиция с обысками. В 2017 году Генпрокуратура признала организацию «нежелательной», а в 2019 году движение объявило о ликвидации, чтобы защитить своих активистов.