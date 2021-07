Группа Jungle выпустила клип на трек «Romeo», снятый в заброшенном здании

В пластинку «Loving in Stereo» войдет 13 песен:

«Dry Your Tears»

«Keep Moving»

«All of the Time»

«Romeo (feat. Bas)»

«Lifting You»

«Bonnie Hill»

«Fire»

«Talk about It»

«No Rules»

«Truth»

«What D’You Know about Me»

«Just Fly, Don’t Worry»

«Goodbye My Love (feat. Priya Ragu)»

«Can’t Stop the Stars»

Последний альбом группы «For Ever» вышел в 2018 году. Группа презентовала его в России в январе 2019 года.