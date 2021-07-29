Jungle выпустили клип на еще один сингл с будущего альбома

Ролик, как и предыдущие клипы, был снят в заброшенном здании. Режиссером выступил давний соавтор и творческий партнер группы Чарли Ди Плачидо, который создает визуальную идентичность для каждого трека будущего альбома.

Британская неосоул-группа Jungle поделилась клипом на свежий сингл. Он войдет в грядущий альбом музыкантов «Loving Stereo», релиз которого намечен на 13 августа.

Это уже четвертый сингл с «Loving Stereo», получивший экранизацию. Ранее вышли клипы на треки «Keep Moving», «Talk About It» и «Romeo».

Jungle существуют с 2013 года и с тех пор успели выпустить два студийных альбома. Предыдущий — «For Ever» — вышел в сентябре 2018-го.