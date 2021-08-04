Суд отклонил иск Google к Роскомнадзору по поводу удаления роликов об акциях протеста

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Google к Роскомнадзору из‑за требования удалить 12 роликов о зимних акциях протеста. Это был первый случай, когда компания подавала в суд на регулятор.

Запись с решением не удовлетворять иск американского офиса Google появилась на сайте суда.

В мае Google подал в суд на РКН после того, как ведомство потребовало удалить видео с протестов в январе 2021 года. В них регулятор усмотрел призывы участвовать в митингах, в том числе к несовершеннолетним.

Эксперты полагают, что компания подала иск от головного офиса, а не от дочерней ООО «Гугл», потому что в случае проигрыша в российском суде там надеются оспорить решение в других юрисдикциях, например в Европейском суде.

Если Google откажется удалять ролики, признанные РКН экстремистскими, то компанию могут оштрафовать на сумму до 8 млн рублей.

12 мая суд в Москве оштрафовал Telegram на 5 млн рублей за отказ удалить информацию о протестных акциях в поддержку Алексея Навального. Ранее суд в Петербурге по этой же статье оштрафовал на 1,5 млн рублей «ВКонтакте». До этого Twitter за отказ удалять запрещенную информацию был оштрафован на 8,9 млн рублей.