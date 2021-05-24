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«Коммерсант»: Google впервые подал иск против Роскомнадзора

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:44

23 апреля американский офис Google впервые подал иск против Ромкомнадзору, не согласившись с решением ведомства удалить 12 ссылок на видео в YouTube. РКН нашел в этих роликах призывы участвовать в митингах в январе 2021. 11 мая Арбитражный суд Москвы принял иск к производству, передает «Коммерсант» со ссылкой на картотеку суда.

В Роскомнадзоре изданию пояснили, что по требованию Генпрокуратуры служба направила руководству компании уведомление «об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года». В ответ Google подала судебный иск, хотя ранее выступала лишь ответчиком или третьим лицом в суде.

Адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев полагает, что компания подала иск от головного офиса, а не от дочерней ООО «Гугл» потому, что в случае проигрыша в первой и апелляционной инстанциях в России там надеются оспорить решение в других юрисдикциях, например, в европейском суде. Однако он напоминает, что поправки к Конституции позволяют не исполнять решения европейских и международных судов.

Если Google откажется удалять ролики, признанные РКН экстремистскими, то компанию могут оштрафовать на сумму до 8 млн рублей.

12 мая суд в Москве оштрафовал Telegram на 5 млн рублей за отказ удалить информацию о протестных акциях в поддержку Алексея Навального. Ранее суд в Петербурге по этой же статье оштрафовал на 1,5 млн рублей «ВКонтакте». До этого Twitter за отказ удалять запрещенную информацию был оштрафован на 8,9 млн рублей.

По данным РИА «Новости», в конце мая и начале июня суд рассмотрит еще 22 протокола против Google, Facebook и Twitter.

В конце января Роскомнадзор заявил, что оштрафует Instagram, TikTok, «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники», Facebook, Twitter и YouTube за распространение материалов, призывающих несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях. Для этого ведомство начало вызывать соцсети для составления протоколов об административных правонарушениях.

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