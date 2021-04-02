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Twitter получил три штрафа за отказ удалить запрещенную информацию. Их общая сумма — 8,9 млн рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:28
Обновлено сегодня в 14:58:

Таганский районный суд вынес еще два административных штрафа Twitter на 3,3 млн и 2,4 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей.

Причина та же — отказ удалять запрещенную информацию. Представитель суда уточнил, что один из штрафов связан с отказом удалять призывы к несовершеннолетним к участию в акциях протеста.

Таганский районный суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей за отказ удалить призывы участвовать в незаконных акциях. Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41. КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ»), сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

Всего Роскомнадзор составил на Twitter три протокола по этой статье. Остальные два судья рассмотрит также 2 апреля.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость доступа к Twitter, потому что соцсеть не удалила с 2017 года 3168 материалов с противоправной информацией.

16 марта стало известно, что Роскомнадзор намерен заблокировать Twitter через месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию. Замглавы ведомства Вадим Субботин отметил, что соцсеть избежит бана, если пойдет на контакт по вопросу удаления контента. После этого администрация соцсети удалила треть запрещенного контента, но в РКН заявили, что «темпы удаления остаются неудовлетворительными».

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