Таганский районный суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей за отказ удалить призывы участвовать в незаконных акциях. Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41. КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ»), сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

Всего Роскомнадзор составил на Twitter три протокола по этой статье. Остальные два судья рассмотрит также 2 апреля.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость доступа к Twitter, потому что соцсеть не удалила с 2017 года 3168 материалов с противоправной информацией.

16 марта стало известно, что Роскомнадзор намерен заблокировать Twitter через месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию. Замглавы ведомства Вадим Субботин отметил, что соцсеть избежит бана, если пойдет на контакт по вопросу удаления контента. После этого администрация соцсети удалила треть запрещенного контента, но в РКН заявили, что «темпы удаления остаются неудовлетворительными».