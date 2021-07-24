Южнокорейский канал кратко описал страны на открытии Олимпиады. Украину ассоциировали с Чернобылем

Южнокорейский канал MBC во время церемонии открытия Олимпиады в Токио дал каждой стране краткую характеристику, с которой она ассоциируется. Во время представления сборных с левой стороны экрана появлялась карточка с фотографией национального блюда страны, исторического события или политической обстановки в стране. Как пишет южнокорейское издание Donga, команду из Украины телеведущие связали с катастрофой в Чернобыле и приложили фотографии с аварией в 1986 году. Италию презентовали изображением пиццы, Норвегию — лососем.

Гаити описали как «страну со сложной политическая ситуация из‑за убийства президента». Во время выхода на стадион сирийских спортсменов карточка гласила: «Богатая полезными ископаемыми страна; 10-летняя гражданская война». Маршалловы Острова телеканал назвал «некогда ядерным полигоном США», а Сальвадор сопроводило фото биткоина — республика первой в мире признала криптовалюту официальной валютой.

С Швецией телевизионщики опечатались: вместо «развитой страны» («선진국») в карточке написали «суп из бычьей крови» («선지국»). Более того, стран-участниц сопровождала информация о состоянии ВВП и количестве вакцинированных граждан. Пользователи раскритиковали MBC за такую демонстрацию участников Олимпиады и предложили представить, если бы японский телеведущий презентовал южнокорейских спортсменов аварией на «Фукусиме-1». В конце эфира появился текст с извинениями телеканала, а ведущие церемонии признали, что «использовали неподходящие фотографии для Украины и Гаити». Журналист Рафаэль Рашид напомнил MBC, что таким же форматом они проводили открытие Олимпиады в Пекине, за что получили предупреждение от южнокорейской Комиссии по стандартам связи. Тогда телеканал представил Каймановы острова как «знаменитую налоговую гавань для создания оффшорных фондов», Чад — «мертвым сердцем Африки», а в Зимбабве была «убийственная инфляция».