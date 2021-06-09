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Сальвадор стал первым государством, в котором биткоин признали официальной валютой

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:59

Республика Сальвадор стала первым государством, в котором легализовали биткоин как платежное средство. Об этом сообщило РИА «Новости».

62 из 84 депутатов Законодательной ассамблеи страны проголосовали за признание биткоина официальной валютой. Проект соответствующего закона инициировал лично президент Сальвадора Найиб Букеле.

Теперь биткоин можно будет использовать в латиноамериканской стране наряду с американским долларом. В частности, в Сальвадоре разрешат указывать цены в биткоинах и платить с их помощью налоги. Обмен между криптовалютой и долларом будет продиктован рынком.

Закон вступит в силу через 90 дней после публикации в официальном вестнике республики. По мнению Букеле, легализация биткоина — исторический шаг, который повлияет на жизнь 70% сальвадорцев, у которых нет банковских счетов.

«Это открывает путь для финансовой инклюзивности, инвестиций, туризма, инноваций и экономического развития нашей страны», — прокомментировал президент.

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