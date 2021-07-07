Президента Гаити убили. Нападавшие ночью прокрались в его резиденцию

Около часа ночи по местному времени неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза и ранили первую леди Мартин Моиз. Нападавшие тайком прокрались в его резиденцию Пелерин в Порт-о-Пренсе, передает France 24.

Информацию подтвердил премьер-министр страны Клод Жозеф, назвав нападение «одиозным, бесчеловечным и варварским» актом. В заявлении он отметил, что убийцы переговаривались на испанском языке.

Президентские полномочия перешли к премьер-министру Жозефу, а ситуацию контролируют Гаитянская национальная полиция и вооруженные силы.

Моиз управлял Гаити, самой бедной страной в Северной и Южной Америке, с 2016 года. Жители называли его победу на выборах сфальсифицированной и устраивали акции протестов, в том числе против коррупции и высокой инфляции.

Помимо президентских, законодательных и местных выборов, в сентябре в Гаити должен пройти референдум по поправкам к Конституции — его дважды откладывали из‑за пандемии коронавируса. Моиз намеревался усилить исполнительную власть, но столкнулся с резким сопротивлением оппозиции и населения.