Церемония открытия Олимпиады в Токио: фото и видео

Несмотря на увольнение режиссера шоу Кэнтаро Кобаяси и пустые трибуны , мероприятие все-таки состоялось. Рассказываем и показываем, как это было.

23 июля, в 14.00 по московскому времени, в Токио началась церемония открытия Олимпийских игр. Трансляцию вел Первый канал.

Первый флаг, который появился на Олимпиаде в этом году — японский. Принимающая страна по традиции должна метафорически рассказать свою историю и передать атмосферу национальной культуры.

Олимпийские кольца в этом году сделаны из дерева. По заявлению организаторов, материалы для символа соревнований выросли из семян, привезенных спортсменами других стран на Игры в Токио в 1964 году.

Российская сборная вышла под 77-м номером, распределение происходило по японскому алфавиту. Команда будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). В параде на церемонии открытия приняли участие около 60 спортсменов, а знамя несли олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая и игрок национальной команды по волейболу Максим Михайлов.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что видел много мемов, которые обыгрывают название ОКР. На английском языке этот звучит как Russian Olympic Committee, сокращенно ROC. Аббревиатура созвучна с названием песни группы Queen «We Will Rock You».

«Переводится это как „Мы вас разгромим“. Если нам такую аббревиатуру одобрили — ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать. Мы желаем нашим спортсменам, в каких бы нарядах они там ни появлялись, побед, только побед», — заявил Лавров.