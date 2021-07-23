Церемония открытия Олимпиады в Токио: фото и видео

23 июля, в 14.00 по московскому времени, в Токио началась церемония открытия Олимпийских игр. Трансляцию вел Первый канал.
Несмотря на увольнение режиссера шоу Кэнтаро Кобаяси и пустые трибуны, мероприятие все-таки состоялось. Рассказываем и показываем, как это было.
Первый флаг, который появился на Олимпиаде в этом году — японский. Принимающая страна по традиции должна метафорически рассказать свою историю и передать атмосферу национальной культуры.
Олимпийские кольца в этом году сделаны из дерева. По заявлению организаторов, материалы для символа соревнований выросли из семян, привезенных спортсменами других стран на Игры в Токио в 1964 году.
Парад спортсменов открыли представители родины Олимпийских игр — атлеты из Греции.
Российская сборная вышла под 77-м номером, распределение происходило по японскому алфавиту. Команда будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). В параде на церемонии открытия приняли участие около 60 спортсменов, а знамя несли олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая и игрок национальной команды по волейболу Максим Михайлов.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что видел много мемов, которые обыгрывают название ОКР. На английском языке этот звучит как Russian Olympic Committee, сокращенно ROC. Аббревиатура созвучна с названием песни группы Queen «We Will Rock You».
«Переводится это как „Мы вас разгромим“. Если нам такую аббревиатуру одобрили — ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать. Мы желаем нашим спортсменам, в каких бы нарядах они там ни появлялись, побед, только побед», — заявил Лавров.
Главным атрибутом церемонии открытия Олимпиады в Токио стал свет. Шоу началось с фейерверка, позже на поле вынесли национальные японские фонарики, а в небе парад сопровождали светодиодные дроны.
Олимпийский огонь зажгла японская теннисистка Наоми Осака — победительница четырех турниров Большого шлема, семи турниров WTA и бывшая первая ракетка мира в женском одиночном разряде.
В 17.30 Олимпиаду в Токио официально объявили открытой.