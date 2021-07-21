Канье Уэст пообещал новый альбом уже в эту пятницу. Но в твиттере поверили не все. Вот порция мемов

Канье Уэст пообещал выпустить новый альбом «Donda» (названный в честь матери и посвященный ей) уже в эту пятницу. Презентация пластинки пройдет на стадионе в Атланте 22 июля, в 20.00 по восточному времени (23 июля, в 3.00 по Москве). Лайв-трансляцию можно будет посмотреть на Apple Music, затем релиз станет доступен на стриминговых сервисах.

Выход своего десятого альбома Уэст анонсировал еще в прошлом июле в твиттере, но затем быстро удалил публикацию. Через несколько дней Уэст заявил, что «Donda» выйдет уже 24 июля 2020-го, но релиза так и не последовало.

И это далеко не единственный раз, когда рэпер не сдерживал обещания. К примеру, альбом «Jesus Is King» (изначально носивший другое название) должен был выйти еще в сентябре 2018-го, но был опубликован лишь в октябре следующего года.

Вспоминая ситуацию с прошлыми пластинками, не все поклонники поверили в скорый релиз новой.