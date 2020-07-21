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Канье Уэст заявил, что его новый альбом «Donda» выйдет 24 июля

Семён Гудошников
Сегодня в 9:21

Рэпер Канье Уэст заявил в твиттере, что его новый альбом «Donda» выйдет в пятницу 24 июля. Также музыкант представил треклист, состоящий из 12 песен.

В треклисте нового альбома отсутствует выпущенный ранее сингл «Wash Us In Your Blood», записанный при участии Трэвиса Скотта. При этом в альбом вошли треки «God’s Country», «In God’s Country» и «New Body». Эти песни должны были появиться в предыдущей работе музыканта, «Jesus Is King», но в финальный треклист не попали.

Ранее Канье уже анонсировал альбом в твиттере, однако вскоре удалил публикацию. Первоначальный треклист состоял из 20 песен, а пластинка до публикаций в твиттере носила название «God’s Country». Это уже не первый раз, когда рэпер меняет названия альбомов. Так, «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» должен был называться «Good Ass Job», а «Life Of Pablo» — сперва «Swish», а затем «Waves».

«Donda» станет десятым сольным альбомом музыканта. Предыдущая работа «Jesus Is King» вышла в прошлом году. Совсем недавно Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США.

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