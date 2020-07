Канье Уэст анонсировал новый альбом «Donda». И тут же удалил твит

Миллиардер и рэпер Канье Уэст анонсировал выход нового альбома «Donda». Он написал в этом в своем твиттере, но вскоре удалил пост.

Уэст отметил, что лонгплей выйдет 24 июля. На фотографии в твиттере, содержавшей плейлист, написанный от руки на листе бумаги, есть названия 20 треков — в том числе, сингла «Donda», посвященного матери артиста.

Если верить удаленному твиту Канье, на альбоме также будут песни «24», «I Feel Terrific», «Future Bounce», «Keep My Spirit Alive», «Lord I Need You», «Off the Grid», «Skmrrr», «In God's Country», «God's Country», «Welcome to My Life», «Up From the Ashes», «Tell the Vision», «Wash Us in the Blood», «Everything», «New Body», «Hold the Line», «Praise God», «Life of the Party» и «Hurricane».