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Канье Уэст анонсировал новый альбом «Donda». И тут же удалил твит

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:06

Миллиардер и рэпер Канье Уэст анонсировал выход нового альбома «Donda». Он написал в этом в своем твиттере, но вскоре удалил пост.

Уэст отметил, что лонгплей выйдет 24 июля. На фотографии в твиттере, содержавшей плейлист, написанный от руки на листе бумаги, есть названия 20 треков — в том числе, сингла «Donda», посвященного матери артиста.

Если верить удаленному твиту Канье, на альбоме также будут песни «24», «I Feel Terrific», «Future Bounce», «Keep My Spirit Alive», «Lord I Need You», «Off the Grid», «Skmrrr», «In God's Country», «God's Country», «Welcome to My Life», «Up From the Ashes», «Tell the Vision», «Wash Us in the Blood», «Everything», «New Body», «Hold the Line», «Praise God», «Life of the Party» и «Hurricane».

До твита считалось, что Канье должен скоро выпустить альбом под названием «God's Country». Также сообщалось о готовящейся пластинке «Jesus Is King 2», над которой Уэст работал вместе с Доктором Дре. Непонятно, являются ли эти проекты отдельными или рэпер решил объединить в «Donda».

16 июля Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. Музыкант подал документы в избирательную комиссию штата Оклахома, где 15 июля было крайним сроком подачи заявки. Из заявки следует, что рэпер будет баллотироваться от комитета «Канье-2020». В качестве партии он указал BDY, то есть The Birthday Party (это можно перевести и как «партия дня рождения», и как «вечеринка по случаю дня рождения»).

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