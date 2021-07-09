«Я пони»: Feduk выпустил очередной трек, спродюсированный группой Cream Soda

«Основной смысл песни такой: наши города со всеми этими бесконечными летними тусовками, они, как люди, очень устают после бессонных ночей. Люди танцуют до утра, кричат, гуляют по набережным и шумят, пока хватает сил. И от всеобщей летней радости город тоже устает, и ему, конечно, надо немного перезагрузиться, — рассказывает Feduk о своей песне. — Относитесь бережно к местам, где вы отдыхаете, относитесь к ним как к себе самому, следите за чистотой ваших мыслей и действий!»

«Я пони» — не первый летний трек, выпущенный музыкантом в этом году. В начале июня он представил макси-сингл «Две песни про лето», в который, как можно догадаться по названию, вошло две песни — «Невобломе» и «Песня про лето».

Последний альбом Feduk «Йай» вышел в конце 2020 года. Релиз также спродюсировала группа Cream Soda. В треклист пластинки вошло 12 треков, в том числе «Водолей» и «Бэнгер», на которые позже были сняты клипы.