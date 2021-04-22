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В новом клипе Feduk появилась его девушка и красивые морские пейзажи

Виктория Шанина
Сегодня в 12:10

Российский певец Feduk выпустил клип на трек 2020 года «Водолей». Главной героиней ролика стала девушка исполнителя Саша Новикова.

На протяжении всего видео Feduk поет меланхоличную песню, пока камера снимает панорамы с романтичными пейзажами. Иногда в кадр попадает Саша Новикова, но тут же пропадает, и лирический герой впадает в уныние. Оказывается, что девушка ему просто привиделась, а в чувства его привела нахлынувшая волна.

«Она появляется и исчезает, словно видение и мечта, возвращающая героя к жизни. Съемки видео прошли в живописной локации, на руинах Ликии в Турции, что делает его еще более романтичным», — написано под роликом.

Звукозаписывающая компания Warner Music Russia отметила, что это одна из самых личных песен в карьере Feduk. Именно поэтому режиссером ролика выступил Алексей Новиков, который уже не раз работал с артистом.

Продюсером клипа стала группа Cream Soda. Она же участвовала в записи альбома «ЙАЙ», релиз которого состоялся в конце 2020 года. В трек-лист пластинки вошел и «Водолей».

«Афиша Daily» поговорила со всеми тремя авторами альбома о его записи, формуле хита, медных трубах и тонкостях работы продюсера и артиста.

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