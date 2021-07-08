Арт-группа «Явь» и сервисы проката электросамокатов создали плакаты с правилами этичного вождения

В кодекс вошли восемь правил, которые призывают водителей самокатов ездить аккуратнее и безопаснее. Авторы проекта советуют «не гонять», «не кататься пьяными», «парковаться по-человечески» и переходить дорогу пешком.

Сервисы проката электросамокатов Urent, «Ситимобил» и Whoosh создали кодекс этичного вождения, а художники объединения «Явь» проиллюстрировали их в виде плакатов. Об этом рассказала арт-группа в своем инстаграме.

«Мы живем во время повышенной концентрации ответственности. Не только за себя, но и за других людей. Даже если вам кажется довольно романтичным образ пары влюбленных, катающихся на одном самокате, это еще не значит, что так безопасно и правильно. Простые истины нужно повторять, чтобы будущее строилось на крепкой основе», — пишут создатели кодекса.

В мае Мосгордума выступила с предложениями по регулированию использования этого транспорта. В частности, депутаты предложили составить и вести черный список нарушителей, ограничить скорость передвижения в парках до 15 километров в час, а также выделить для самокатов специальные велодорожки и запретить ездить на одном транспорте вдвоем.

Позже Совет по правам человека при президенте России предложил ввести номерные знаки для электросамокатов. Комиссия СПЧ считает необходимым отнести транспорт к числу «источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников».

В ночь на 9 июня большинство сервисов кикшеринга в Петербурге запретили пользователям арендовать электросамокаты, а сами средства мобильности пропали с улиц города. Вечером того же дня представители сервисов договорились со Смольным о новых правилах использования электросамокатов.

Максимальную скорость ограничили до 20 км/ч. На некоторых центральных улицах и площадях движение электросамокатов запретили полностью. Прокатиться на них теперь могут только совершеннолетние граждане и только поодиночке. Все электросамокаты необходимо оснастить различимой нумерацией, передней фарой и звуковым сигналом.