С улиц Петербурга исчезли электросамокаты. Власти города утверждают, что не просили их убирать

В ночь на 9 июня большинство сервисов кикшеринга в Петербурге запретили пользователям арендовать электросамокаты. «Бумага» пишет о подобной ситуации в Whoosh, Molnia, Urent, Eleven, Red Wheels и Busy-Fly, «Фонтанка» сообщает о сложностях в регистрации в ScooBee и нескольких доступных электросамокатах Molnia, но не в центре города.

По данным «Бумаги», пользователям Molnia в полночь пришло уведомление: «Мы убираем все самокаты. Ты наверняка знаешь из СМИ о ситуации с самокатами. Сейчас мы вынуждены их временно убрать, как решится вопрос, мы сразу тебя оповестим. Приносим извинения за неудобства».

В приложении Whoosh появилось всплывающее окно, которое также предупреждает о приостановке сервиса. В других приложениях опция аренды электросамокатов попросту исчезла. Представители кикшерингов пока не комментируют ситуацию.

В городском комитете транспорта сказали, что не просили убирать самокаты с улиц. Там отметили, что обсуждали на заседаниях рабочей группы лишь ограничения скорости и мест парковки.

«База» со ссылкой на источники пишет, что с 6 утра петербургские следователи изымают самокаты с парковок в разных районах города. Это связано с уголовным делом, возбужденным после того, как два человека сперва наехали на прохожего на Невском проспекте, а затем избили его.

Вечером 8 июня Смольный и сервисы кикшеринга договорились ограничить скорость движения электросамокатов в центре города — на 20 улицах Центрального и Петроградского районах — до 10 километров в час. После этого кикшеринги Whoosh и Molnia заблокировали для поездок часть центра Петербурга. В оповещении Molnia пояснялось, что это связано с рекомендациями СК. В Whoosh заявляли, что ввели ограничения «там, где строго пешеходные зоны и очень много пешеходов».

3 июня Главное следственное управление СК по Петербургу провело обыски обыски в компаниях Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. Поводом для проверки послужили случаи наезда на людей, в результате которых пострадавшие получили травмы.