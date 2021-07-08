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Hulu опубликовал трейлер документального сериала «Маккартни 3, 2, 1»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:07

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер документального сериала «Маккартни 3, 2, 1», рассказывающего о творчестве Пола Макартни и легендарной группы The Beatles.

Шоу выйдет на платформе 16 июля. В сериале будет шесть эпизодов. В них Пол Маккартни встретится с музыкальным продюсером Риком Рубиным и обсудит с ним историю «ливерпульской четверки».

Маккартни и Рубин проанализируют классические композиции The Beatles, поговорят о новаторстве коллектива, обсудят закулисные истории, рок-сцену 1970-х годов и полувековую карьеру Маккартни как сольного артиста.

«Никогда раньше поклонники не имели возможности услышать, как Пол Маккартни делится в столь обширных, специальных деталях опытом создания своих работ, определивших музыкальную культуру на протяжении более 50 лет», — заявил президент Hulu Originals Крэйг Эрвич.

В сентябре Маккартни выпустит иллюстрированную книгу для детей «Дедушкина зеленая подводная лодка». Также музыкант готовит к релизу лирическую автобиографию в двух томах.

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