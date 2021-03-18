Пол Маккартни выпустит новую иллюстрированную книгу для детей в сентябре

Музыкант Пол Маккартни выпустит новую книгу с картинками для детей в сентябре 2021 года. Она будет называться «Grandude’s Green Submarine» («Дедушкина зеленая подводная лодка»), сообщил NME.

Издание станет уже второй подобной литературной работой Маккартни. В 2019 году он опубликовал иллюстрированный сборник «Hey Grandude!» («Привет, дедушка!») — новая книга станет его продолжением.

«Дедушкина зеленая подводная лодка» появится в продаже 2 сентября. Она расскажет о приключениях дедушки и его внуков, отправившихся на поиски своей бабушки — большой поклонницы музыки.

«Я действительно счастлив тому, как „Hey Grandude!“ был принят, поскольку это очень личная история для меня, посвященная дедушкам по всему миру и их отношениям и приключениям с внуками», — признался Маккартни.

Легендарный участник группы The Beatles отметил, что очень рад, что его первую книгу читают детям перед сном по всему миру. Успех издания вдохновил музыканта написать новые истории о полюбившихся читателям героях.

Иллюстрации к предстоящему изданию, как и к предыдущему, создала канадская художница Кэтрин Дарст. Больше всего в работе над книгой ей понравилось рисовать нового персонажа — бабушку. «Мы обе любим играть на аккордеоне!», — рассказала Дарст.

«Я думаю, что это приключенческая книга, которая всем нам нужна в это время, когда каждый застрял у себя дома и жаждет путешествовать по новым захватывающим местам», — прокомментировала художница.

В феврале стало известно, что Пол Маккартни готовит к публикации свою лирическую автобиографию в двух томах. Написать ее ему помог поэт Пол Малдун.