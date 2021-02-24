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Пол Маккартни опубликует 900-страничную лирическую автобиографию

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:58

Пол Маккартни опубликует так называемую лирическую автобиографию, состоящую из 900 страниц. Об этом сообщил The Guardian.

В двух томах книги появятся тексты 154 песен и фрагменты из интервью музыканта с поэтом Полом Малдуном. По словам источников, издание будет «настолько близко к автобиографии», насколько это вообще мог бы допустить Маккартни.

«Тексты» («The Lyrics») выйдут в Великобритании 2 ноября 2021 года. Книги представят, как отметил издатель Аллен Лейн, «калейдоскопический, а не хронологический отчет» о жизни участника легендарной группы The Beatles.

В автобиографию войдут не только зрелые сочинения музыканта, но и его ранние композиции, написанные в возрасте 14 лет. Издание расскажет об обстоятельствах создания произведений, вдохновивших их людях и местах, а также нынешнем взгляде Маккартни на свое творчество.

«Чаще, чем я могу сосчитать, меня спрашивали, не напишу ли я автобиографию, но время никогда не подходило. Единственное, что мне всегда удавалось делать, будь то дома или в дороге, — это писать новые песни», — рассказал Маккартни.

Артист назвал свои песни аналогом собственного дневника — именно к ним обращается музыкант, чтобы вспомнить события из своего прошлого. «Эти песни охватывают всю мою жизнь», — пояснил Маккартни.

«Сэр Пол и я регулярно встречались в течение пяти лет на двух-трехчасовых сеансах, в ходе которых мы очень интенсивно обсуждали предысторию полудюжины песен. Странным образом наш процесс подражал дневным сеансам, которые он проводил с Джоном Ленноном, когда они писали для The Beatles», — описал процесс работы над книгой Малдун.

Поэт назвал Маккартни исключительно жизнерадостным человеком и «глубоким мыслителем». «Он долго и пристально всматривается в каждый аспект жизни, и я верю, что читатели, старые и новые, будут поражены книгой, которая покажет эту его сторону», — отметил Малдун.

По мнению поэта, «Тексты» представят Маккартни как «крупного литературного деятеля», отличающегося «проницательностью в своем художественном процессе» и опирающегося на богатые традиции английской поэзии.

В издание также войдут материалы из личного архива артиста, в том числе никогда не публиковавшиеся черновики, письма и фотографии. «Мы глубоко изучаем человека, творческий процесс, разработку мелодий, моменты вдохновения», — подчеркнул Лейн.

Прошлым летом Пол Маккартни рассказал о причине распада The Beatles, а затем анонсировал новый сольный альбом — пластинка под названием «McCartney III» вышла в декабре. В ее поддержку был опубликован клип «When Winter Comes».

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