Стриминговый сервис Hulu выпустит документальный сериал «Маккартни 3, 2, 1», посвященный истории The Beatles и творческой биографии Пола Маккартни. Об этом сообщил Deadline.

Проект разработали сам Маккартни и музыкальный продюсер Рик Рубин. В сериале, который выйдет на платформе 16 июля, будет шесть серий. В них Маккарни и Рубин беседуют и глубоко анализируют музыкальную историю.

Участники шоу обсуждают новаторство The Beatles, рок-сцену 1970-х годов и полувековую карьеру Маккартни как сольного артиста. Маккартни и Рубин говорят о написании песен, вдохновении и событиях из личной жизни, повлиявших на культовые песни.

«Никогда раньше поклонники не имели возможности услышать, как Пол Маккартни делится в столь обширных, специальных деталях своим опытом создания своих работ, определивших музыкальную культуру на протяжении более 50 лет», — заявил президент Hulu Originals Крэйг Эрвич.

В сентябре Маккартни выпустит иллюстрированную книгу для детей «Дедушкина зеленая подводная лодка». Также музыкант готовит к релизу лирическую автобиографию в двух томах.