Marvel не будет искать замену Чедвику Боузману в «Черной пантере 2»

Marvel Studios не будут искать актера на замену скончавшегося Чедвика Боузмана на роль Т'Чаллы в сиквеле «Черной пантеры». Об этом глава студии Кевин Файги заявил во время презентации новинок для стриминговой платформы Disney+, пишет Deadline.

Файги отметил, что создатели продолжения сосредоточатся на глубоких и разнообразных персонажах, показанных в первом фильме. По его словам, сценарист и режиссер Райан Куглер, сейчас активно работает над картиной, и она появится в кинотеатрах 8 июля 2022 года. Других подробностей сиквела не сообщается.

Чедвик Боузман скончался 29 августа в возрасте 43 лет в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Причиной смерти стал рак толстой кишки.

Создатели сиквела «Черной пантеры» отказались воссоздавать образ Боузмана с помощью компьютерной графики. Предполагалось, что новой Черной Пантерой может Шури в исполнении Летиции Райт, но позже от этой идеи отказались.