С 1 августа США приостановят консульские услуги в России

Посольство США в России приостановит оказание консульских услуг с 1 августа. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил глава американской дипмиссии Джон Салливан.

Такое решение связано с сокращением сотрудников американских консульств. По словам Салливана, после 1 августа работников останется настолько мало, что посольство будет «не в состоянии обрабатывать хоть сколько‑нибудь заявлений на выдачу виз».

«Мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне», — заявил Джон Салливан.

Посол отметил, что это может стать препятствием в отношениях между США и Россией, а также повлечь серьезные последствия. В том числе, проблемы личного характера для семей и коммерческого — для предприятий.

В середине апреля в рамках нового пакета санкций Белый дом объявил о высылке десяти российских дипломатов из посольства России в Вашингтоне. Кремль ответил на ограничения зеркально. По информации «Дождя», до 2017 года в американских представительствах в России работали более тысячи россиян, однако МИД России в ответ на санкции США сократил их число до 450 человек.

В конце апреля Джон Салливан временно уехал из Москвы в Вашингтон для знакомства с новыми представителями администрации президента и проведения консультаций. 16 июня в ходе переговоров президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о возвращении своих послов. Глава дипмиссии России Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня, а Джон Салливан — 24 июня.