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Возвращение послов, Навальный и кибербезорпасность: что обсуждали Путин и Байден на встрече в Женеве

Валерия Корниенко
Вчера в 21:44

16 июня в Женеве прошел саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. По итогам встречи российский президент провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов о том, какие темы затрагивались во время переговоров и к чему пришли лидеры стран. Трансляция шла на ютьюб-канале «Россия-24».

Возвращение послов России и США

Президенты договорились о возвращении российского посла в Вашингтон, а американского — в Москву. Когда именно это произойдет, Путин не уточнил. По его словам, конкретные сроки возвращения — это технический вопрос.

Посол США в России уехал из Москвы в апреле после того, как американские власти ввели против российской стороны новые санкции. Кремль ответил на ограничения зеркально.

Консультации по кибербезопасности

Путин также рассказал, что Москва и Вашингтон проведут двусторонние консультации по кибербезопасности. Он отметил, что Россия всегда отвечает на запросы США по поводу кибератак, а 80 российских запросов за два года остаются без ответа.

«На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты в Соединенных Штатах, как говорят наши коллеги, из киберпространства России. И два таких запроса — в этом году. На все из них и в прошлом году, и в этом наши коллеги получили исчерпывающие ответы», — сказал он.

Ситуация в Украине

Президенты обсудили ситуацию в Украине и «мазком» затронули тему вступления этой страны в НАТО.

«Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», — отметил Путин.

Навальный

Ситуация с Алексеем Навальным также затрагивалась на переговорах. На вопрос журналиста о преследовании оппозиционера российский президент ответил, что тот «сознательно» шел на то, чтобы его задержали после возвращения в Россию из Германии.

Путин напомнил, что Навальный был обязан отмечаться в правоохранительных органах из‑за условного срока, однако проигнорировал это требование, выехав за границу на лечение.

«Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чем здесь можно говорить?» — сказал президент.

ФБК*

Во время пресс-конференции Путин также ответил на вопрос из зала о давлении на Фонд борьбы с коррупцией* и признании его экстремистским. Он заявил, что организация призывала к массовым беспорядкам и публично давала указания по изготовлению «коктейлей Молотова».

Он также упомянул про протесты сторонников движения Black Lives Matter в США и пояснил, что российские власти сделают все, чтобы похожие беспорядки не произошли в России.

«Зарницы» счастья

На вопрос журналиста о том, удалось ли выйти на новый уровень взаимопонимания и доверия с президентом США по итогам встречи, Путин ответил:

«Лев Толстой как‑то сказал: „В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими“. Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого‑то семейного доверия, но „зарницы его“ промелькнули».

И бонус: по окончании переговоров президенты обменялись подарками — Путин подарил Байдену письменный набор хохломы «Москва» и получил от своего коллеги из США хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки.

*ФБК включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признан в России экстремистской организацией.

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