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Посол США все-таки уедет на родину, но «в ближайшие недели» вернется в Москву

Виктория Шанина
Сегодня в 9:27

Посол США в России Джон Салливан намерен уехать в Вашингтон на этой неделе. Обратно в Москву он вернется «в ближайшие недели», пишет портал Axios со ссылкой на представителя Госдепа.

В Вашингтоне Салливан познакомится с новыми представителями администрации президента Джо Байдена и проведет консультации. Также он планирует встретиться со своей семьей.

«У него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок», — сказали в ведомстве.

16 апреля глава МИДа России Сергей Лавров во время пресс-конференции сообщил, что помощник президента России Юрий Ушаков порекомендовал Салливану отправиться в Вашингтон на консультации.

Глава американского посольства отказался от поездки в США. Джон Салливан заявлял, что российской стороне придется «заставить его» уехать, если она хочет, чтобы он покинул Москву. Причины нового решения не озвучиваются.

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