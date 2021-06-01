ВОЗ назвала разные виды COVID-19 буквами греческого алфавита. Теперь не индийский штамм, а «Дельта»

Всемирная организация здравоохранения решила не обозначать разные штаммы COVID-19 названиями стран, где их обнаружили в первый раз. С этого момента ученые будут использовать буквы греческого алфавита, следует из заявления ВОЗ.

Отныне британский штамм именуется как «Альфа», южноафриканский — «Бета», бразильский — «Гамма», индийский — «Дельта».

В ходе консультаций со специально созванной группой ученых в ВОЗ пришли к выводу, что классификация по странам носит «стигматизирующий и дискриминационный характер». Представители также отметили, что это упростит работу исследователям и сделает виды вируса легкими для произнесения и запоминания.

Однако отказываться от системы научных наименований ученые не планируют.