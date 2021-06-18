Собянин: почти у 90% заболевших москвичей выявили индийский штамм коронавируса

У 89,3% заразившихся коронавирусом москвичей выявлен индийский штамм. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

«Последние данные, которые мы получили, — 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным, так называемая дельта, это индийский штамм. И он оказался более агрессивным, который быстрее распространяется», — сказал градоначальник.

По его словам, для противостояния этой мутации вируса число антител у человека должно быть почти вдвое больше, чем необходимо для защиты от уханьского варианта COVID-19. «По сути дела мы начинаем заново проходить эту историю», — добавил Собянин.

Именно по этой причине, объясняет мэр, произошел «взрывной рост заболеваемости» COVID-19 и резко выросло количество госпитализированных людей. Он отметил, что московские власти «чуть ли не каждый день» вводят новые больницы для пациентов зараженных и «еле-еле успевают».

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, 18 июня в Москве выявили больше 9000 случаев COVID-19 за сутки — это максимум за все время пандемии. Собянин как минимум до 29 июня продлил ограничения, в том числе закрытие фуд-кортов, детских игровых зон и зоопарков, а также ограничение работы общепита по ночам.