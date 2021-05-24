В России обнаружили индийский штамм коронавируса у 14 человек. Но заболевших может быть больше

В России выявлено 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

14 — количество официально подтвержденных случаев, на самом деле заражений может быть больше. В каких российских регионах присутствует индийский штамм, Горелов не уточнил.

13 мая об обнаружении индийского штамма у студентов Ульяновского государственного университета из Индии сообщил «Коммерсант». Позже в Роспотребнадзоре опровергли это.

22 мая гендиректор центра «Вектор» сказал, что в Москве, Петербурге и Псковской области нашли 10 геномов, относящихся к разным вариантам индийского штамма. Число заболевших не уточнялось.

Глава Роспотребнадзора сообщала, что у пациентов с новыми штаммами нет серьезных изменений в течении болезни и существующие мутации не влияют на эпидемиологический процесс. Она также заверила, что российские вакцины эффективны против всех штаммов коронавируса.

Индийским называют штамм коронавируса B.1.617, который считается более заразным, хуже поддающимся воздействию вакцин и лекарств, а также приводящим к более серьезным последствиям. ВОЗ включила B.1.617 в список штаммов, вызывающих беспокойство на глобальном уровне наряду с британским, бразильским и южноафриканским.