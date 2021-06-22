Фонд президентских грантов отказался финансировать «Тотальный диктант» в 2022 году

Просветительская акция «Тотальный диктант» осталась без президентского финансирования. По словам директора Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольги Ребковец, это политическое решение.

Согласно информации «Тайга.инфо», проект запрашивал 25 млн рублей при стороннем софинансировании в 97 млн рублей. Фонд президентских грантов (ФПГ) отказался выделить средства.

«Было это для нас неожиданным? Не очень. После диктанта этого года мы были готовы ко всему <…> Было ли это политическим решением? Я уверена, что да. За что потребовалось наказать диктант, объяснять, кажется, долго не нужно», — написала Ребковец.

Глава «Тотального диктанта» отметила, что систему ФПГ при этом она не считает «лживой и необъективной». Фонд «честно, с высоким уровнем взаимопонимания и доверия» помогал проекту с 2017 года, от этого зависела «инфраструктурная часть» акции.

«Тотальный диктант» в любом случае состоится в 2022 году. Однако пока неизвестно «в каком виде, масштабах и форматах». Ольга Ребковец добавила, что «все это нужно будет сокращать, искать необходимый минимум финансирования из других источников».

В 2021 году от поддержки «Тотального диктанта» отказалось Россотрудничество. Обычно ведомство предоставляет площадки в культурных центрах за границей.

Заявление последовало после того, как объявили автора текста для «Тотального диктанта-2021». Им стал писатель Дмитрий Глуховский (серия «Метро», «Текст»), который открыто критикует российские власти. Например, он делал это на шоу «вДудь».

Спустя несколько месяцев в Красноярске чиновники в день акции отказались читать текст «Тотального диктанта». Некоторые площадки в городе попросили не показывать фильм, специально снятый к акции. Бойкот мероприятия также связывают с тем, что текст для диктанта написал Дмитрий Глуховский.