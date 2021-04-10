перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Пользователи Твиттера выкупают целые залы с сеансами «Майора Грома» и зовут с собой фанатов фильма 17:13
Творческое объединение WIP устроит вечеринку в честь юбилея. В гостях: художники и диджеи 17:07
Чиновники отказываются читать текст для «Тотального диктанта». Его автор — писатель Глуховский 15:55
Andrew Palmer/Unsplash Россия может на месяц ограничить авиасообщение с Турцией
Россия может на месяц ограничить авиасообщение с Турцией 14:54
Минздрав заявил о разработке еще одной российской вакцины от коронавируса 14:35
Сарик Андреасян мог снять экранизацию «Мортал Комбат». Он рассказал, какая версия была у него 14:25
Власти Китая оштрафовали Alibaba на 2,7 млрд долларов за попытку построить монополию 13:55
«Летает смело и уверенно»: Минобороны открыло архивы с зачеткой и характеристикой Гагарина 13:47
therock/Instagram Дуэйн Джонсон объявил о начале съемок супергеройского фильма DC «Черный Адам»
Дуэйн Джонсон объявил о начале съемок супергеройского фильма DC «Черный Адам» 13:13
Эксперт: цена электроэнергии для россиян ниже экономически обоснованной 12:51
Дэвид Швиммер рассказал подробности воссоединения «Друзей». Говорит, актеры не будут в образах 12:14
В России выявили 8704 новых случая COVID-19 11:16
Опрос: почти 40% россиян не работают по специальности, чаще всего это менеджеры по продажам 10:55
kremlin.ru СМИ: Ким Чен Ын казнил министра за неэффективную работу и «недостаточное количество видеозвонков»
СМИ: Ким Чен Ын казнил министра за неэффективную работу и «недостаточное количество видеозвонков» 10:05
Теология стала научной дисциплиной в России 9:15
Марк Цукерберг пользуется конкурентом WhatsApp — мессенджером Signal. Его данные утекли в сеть 8:44
Главреда «Важных историй» Романа Анина допросили в Следственном комитете Обновлено в 2:12
Премьеру «Миссии невыполнима-7» перенесли на май 2022 года 1:19
Матчи Евро-2020 пройдут при зрителях, несмотря на пандемию. По крайней мере в восьми городах 0:08
Lust Supper представил первый сингл с нового альбома. Песня называется «Немею немею немею» Вчера в 23:23
Отключить рекламу

Чиновники отказываются читать текст для «Тотального диктанта». Его автор — писатель Глуховский

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55

В Красноярске несколько местных чиновников в день акции отказались читать текст «Тотального диктанта». Такое происходит не в первый раз, а бойкот мероприятия связывают с тем, что текст написал Дмитрий Глуховский.

10 апреля четыре красноярских чиновника отказались выступить чтецами для участников ежегодного «Тотального диктанта». Это руководитель агенства по туризму Юлия Верхушина, председатель горсовета Наталья Фирюлина, глава Октябрьского района Геннадий Гартман и министр культуры Аркадий Зинов. Последний объяснил местному ТВК, что отказался от участия по личным причинам.

Несколько других площадок в Красноярске попросили не показывать фильм, специально снятый к акции.

Накануне организаторы «Тотального диктанта» в Томске сообщили, что большинство площадок, с которыми проведение акции было согласовано заранее, в течение недели отказались от сотрудничества. Среди них несколько местных вузов и офис партии «Новые Люди». По словам координатора томского «Тотального диктанта» Татьяны Гончаровой, причины озвучивают «формальные, самые разные», а некоторые свой отказ даже не объясняли.

Позже появилось фото документа ФСИН от 25 марта, в котором руководитель ведомства отменяет проведение диктанта.

Вероятно, попытки отменить «Тотальный диктант» в этом году делают потому, что автором текста для участников стал писатель Дмитрий Глуховский. На днях ему пришлось обеспечить дополнительную безопасность на площадке в Якутске, куда он приехал читать свой рассказ. Ранее в его адрес стали поступать угрозы и оскорбления из‑за образа чеченки в сериале «Топи».

В прошлом году глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в своем телеграм-канале, что именно в 2021 году ведомство не предоставит свои культурные центры для проведения «Тотального диктанта» «по веским для нас причинам», хотя «сам по себе проект хороший и интересный». Такое заявление было сделано 11 ноября, на следующий день после объявления Глуховского автором текста этого года.

Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец выразила сожаление, что Россотрудничество не будет помогать в проведении акции за рубежом. Она отметила, что впервые видит, как «сотрудничество поставлено в зависимость от кандидатуры автора».

Сам Глуховский в интервью РБК сказал, что слова Примакова напрямую связаны с политической позицией писателя. Он заявил, что его мнение о патриотизме может не соответствовать «риторике советской пропаганды».

Подробности по теме
Автор «Тотального диктанта» Андрей Геласимов — про Басту, Циолковского и Конституцию
Автор «Тотального диктанта» Андрей Геласимов — про Басту, Циолковского и Конституцию
События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
трагикомедия
Минари
Полуавтобиографическая корейская драма о поисках семейного счастья
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ФСИН
РБК
Люди
Дмитрий Глуховский
Евгений Примаков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить