В Красноярске несколько местных чиновников в день акции отказались читать текст «Тотального диктанта». Такое происходит не в первый раз, а бойкот мероприятия связывают с тем, что текст написал Дмитрий Глуховский.

10 апреля четыре красноярских чиновника отказались выступить чтецами для участников ежегодного «Тотального диктанта». Это руководитель агенства по туризму Юлия Верхушина, председатель горсовета Наталья Фирюлина, глава Октябрьского района Геннадий Гартман и министр культуры Аркадий Зинов. Последний объяснил местному ТВК, что отказался от участия по личным причинам.

Несколько других площадок в Красноярске попросили не показывать фильм, специально снятый к акции.

Накануне организаторы «Тотального диктанта» в Томске сообщили, что большинство площадок, с которыми проведение акции было согласовано заранее, в течение недели отказались от сотрудничества. Среди них несколько местных вузов и офис партии «Новые Люди». По словам координатора томского «Тотального диктанта» Татьяны Гончаровой, причины озвучивают «формальные, самые разные», а некоторые свой отказ даже не объясняли.

Позже появилось фото документа ФСИН от 25 марта, в котором руководитель ведомства отменяет проведение диктанта.

Вероятно, попытки отменить «Тотальный диктант» в этом году делают потому, что автором текста для участников стал писатель Дмитрий Глуховский. На днях ему пришлось обеспечить дополнительную безопасность на площадке в Якутске, куда он приехал читать свой рассказ. Ранее в его адрес стали поступать угрозы и оскорбления из‑за образа чеченки в сериале «Топи».

В прошлом году глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в своем телеграм-канале, что именно в 2021 году ведомство не предоставит свои культурные центры для проведения «Тотального диктанта» «по веским для нас причинам», хотя «сам по себе проект хороший и интересный». Такое заявление было сделано 11 ноября, на следующий день после объявления Глуховского автором текста этого года.

Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец выразила сожаление, что Россотрудничество не будет помогать в проведении акции за рубежом. Она отметила, что впервые видит, как «сотрудничество поставлено в зависимость от кандидатуры автора».

Сам Глуховский в интервью РБК сказал, что слова Примакова напрямую связаны с политической позицией писателя. Он заявил, что его мнение о патриотизме может не соответствовать «риторике советской пропаганды».