Писатель Дмитрий Глуховский стал новым героем шоу «вДудь»

В самом начале Дудь попросил выбрать три книги, которые стоит прочитать всем. Глуховский назвал «Незнайку на Луне» Николая Носова, «Благоволительниц» Джонатана Литтелла и «Белого Бима Черное ухо» Гавриила Троепольского.

Глуховский рассказал, как питчил роман «Метро» для экранизации режиссеру Дэвиду Финчеру («Бойцовский клуб», «Зодиак», «Социальная сеть» и так далее). «Я рассказываю историю «Метро», он задает какие‑то вопросы, и в конце я понимаю, что этот человек не снял ни одной истории про положительного главного героя, а «Метро» — это история про положительного главного героя <…>

А все фильмы Финчера — это про зверя внутри, который тебя раздирает, про человека, который кажется нормальным, а на самом деле чудовище». В общем, в конце разговора писатель понял, что питчил не тот роман, который было нужно. Финчер обещал перезвонить, но так этого и не сделал.