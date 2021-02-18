Американский актер Хоакин Феникс сыграет главную роль в новом фильме автора «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астера. Картина будет называться «Бульвар разочарования», сообщил Deadline.

Детали проекта держатся в секрете. Сюжет фильма описывается как «интимный, охватывающий десятилетия портрет одного из самых успешных предпринимателей всех времен». Когда начнутся съемки ленты, пока неизвестно.

Предположительно роль в этой картине станет первой для Феникса после выхода на экраны «Джокера». По информации издания, актер давно хотел поработать с Астером и согласился на участие в проекте, несмотря на множество приглашений от других режиссеров.

Ранее СМИ сообщали, что Феникс может сняться у Астера в другом фильме — хорроре «Бо боится». Кроме того, актер готовится к роли Наполеона в драме Ридли Скотта «Ранец».