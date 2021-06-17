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Руни Мара и Клэр Фой присоединились к касту экранизации романа «Женщины говорят»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:00

Руни Мара и Клэр Фой снимутся в экранизации романа Мириам Тэйвс «Женщины говорят». К касту драмы с Фрэнсис МакДорманд также присоединились Бен Уишоу и Джесси Бакли, передает The Hollywood Reporter.

Фильм снимет канадский режиссер и актриса Сара Полли, известная по драме «Вдали от нее» с Джули Кристи и комедии «Любит/Не любит» с Сетом Рогеном. Она поставит фильм по книге, вышедшей в 2018 году и основанной на реальной истории, произошедшей в Боливии.

В середине 2000-х годов в меннонитской колонии Манитоба женщины из общины заявляли о многократных изнасилованиях, которые произошли во сне. Эти нападения в отсутствии доказательств приписывались демонам или призракам — или же считались плодом воображения девушек.

Спустя несколько лет выяснилось, что группа мужчин усыпляла соседок с помощью обезболивающего для животных и действительно совершала сексуальные преступления. Жертвами колонистов оказались не только множество взрослых женщин, но и детей, включая младенцев.

Книга Тэйвз исследует последствия этих травматических событий на примере восьми вымышленных женщин разного возраста. По сюжету романа, в течение двух дней героиням предстоит решить, сумеют ли они простить своих обидчиков и остаться жить в колонии или им придется навсегда расстаться со знакомым им миром.

Роман оформлен в виде протоколов женских собраний, которые ведет школьный учитель Август Эпп. В отличие от жертв насильников, он имеет опыт жизни вне колонии и умеет читать и писать. Он участвует в собраниях по просьбе безответно любимой им Оны Фризен.

Исполнительница главной роли МакДорманд продюсирует проект при поддержке Plan B. Разработкой фильма займется кинокомпания Orion Pictures. Когда начнется производство картины и дата предполагаемой премьеры пока неизвестны.

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