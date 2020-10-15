Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме Ридли Скотта

Актер Хоакин Феникс («Не волнуйся, он далеко не уйдет», «Джокер») сыграет Наполеона Бонапарта в исторической драме «Kitbag» («Ранец»), пишет The Hollywood Reporter. Поставит картину Ридли Скотт («Чужой», «Бегущий по лезвию»).

Фильм расскажет историю восхождения Наполеона Бонапарта на императорский престол, также авторы сделают акцент на отношениях главного героя с Жозефиной де Богарне.

Сценарий напишет Дэвид Скарпа («Все деньги мира», «День, когда Земля остановилась»). Другие подробности о картине пока не известны.

Феникс и Скотт уже работали вместе — более 20 лет назад над фильмом «Гладиатор».

Сейчас Ридли Скотт работает над фильмом об убийстве наследника модного дома Gucci Маурицио Гуччи. Главную женскую роль в нем сыграет певица и актриса Леди Гага, к ней могут присоединиться Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джаред Лето и Адам Драйвер.