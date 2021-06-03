Тима Белорусских стал новым гостем «вДудя». Он рассказал о подробностях январского задержания

Белорусский певец Тима Белорусских стал новым героем ютьюб-шоу «вДудь». В нем он рассказал об отцовстве в 16 лет, своем отношении к протестам в Беларуси и аресте по делу о наркотиках, который произошел в январе.
В интервью музыкант вспомнил день своего задержания. По его словам, после работы в студии он с друзьями отправился отдохнуть в компьютерный клуб. Через некоторое время артист и его друг вызвали такси и вышли на улицу. Там они заметили людей, которые за ними следили. Вскоре к Белорусских подъехал автомобиль — из него вылезли силовики в масках и «уложили лицом в пол».
Юрий Дудь спросил, почему артист отрицал задержание в Минске с 2 кг гашиша. Певец уточнил, что опровергал только количество наркотиков, но не сам факт задержания.
Задержание Тимы Белорусских произошло 29 января в Минске, у него нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. В апреле суд приговорил артиста к 2 годам «домашней химии». Режим «домашней химии» предполагает ограничение свободы без направления в исправительное учреждение.