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Тима Белорусских стал новым гостем «вДудя». Он рассказал о подробностях январского задержания

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:16

Белорусский певец Тима Белорусских стал новым героем ютьюб-шоу «вДудь». В нем он рассказал об отцовстве в 16 лет, своем отношении к протестам в Беларуси и аресте по делу о наркотиках, который произошел в январе.

В интервью музыкант вспомнил день своего задержания. По его словам, после работы в студии он с друзьями отправился отдохнуть в компьютерный клуб. Через некоторое время артист и его друг вызвали такси и вышли на улицу. Там они заметили людей, которые за ними следили. Вскоре к Белорусских подъехал автомобиль — из него вылезли силовики в масках и «уложили лицом в пол».

Юрий Дудь спросил, почему артист отрицал задержание в Минске с 2 кг гашиша. Певец уточнил, что опровергал только количество наркотиков, но не сам факт задержания.

«Первоначально была информация про то, что у Тимы Белорусских было обнаружено 2 кг гашиша, и это прям взрыв произошел. Люди были прям готовы к этой инфе, и я это, конечно же, опроверг, потому что это неправда была».
Тима Белорусских

Задержание Тимы Белорусских произошло 29 января в Минске, у него нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. В апреле суд приговорил артиста к 2 годам «домашней химии». Режим «домашней химии» предполагает ограничение свободы без направления в исправительное учреждение.

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