Тима Белорусских стал новым гостем «вДудя». Он рассказал о подробностях январского задержания

Белорусский певец Тима Белорусских стал новым героем ютьюб-шоу «вДудь». В нем он рассказал об отцовстве в 16 лет, своем отношении к протестам в Беларуси и аресте по делу о наркотиках, который произошел в январе.

В интервью музыкант вспомнил день своего задержания. По его словам, после работы в студии он с друзьями отправился отдохнуть в компьютерный клуб. Через некоторое время артист и его друг вызвали такси и вышли на улицу. Там они заметили людей, которые за ними следили. Вскоре к Белорусских подъехал автомобиль — из него вылезли силовики в масках и «уложили лицом в пол».

Юрий Дудь спросил, почему артист отрицал задержание в Минске с 2 кг гашиша. Певец уточнил, что опровергал только количество наркотиков, но не сам факт задержания.