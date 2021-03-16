СК Беларуси завершил расследование дела о наркотиках в отношении Тимы Белорусских

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела о наркотиках в отношении Тимы Белорусских. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СК напомнили, что во время задержания, которое произошло 6 января, у него нашли 0,4 грамма гашиша. Правоохранители уточнили, что у него также изъяли 0,03 грамма амфетамина.

К Белорусских применена мера пресечения в виде залога. По части 1 статьи 328 УК РБ Тиме может грозить заключение до пяти лет.

О задержании рэпера в Минске стало известно 29 января. Сообщалось, что у него нашли два килограмма гашиша и он находится под домашним арестом. Позже Тима Белорусских опроверг эту информацию, но СК Беларуси подтвердил факт возбуждения уголовного дела.