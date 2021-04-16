Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы по делу о наркотиках

Суд в Минске приговорил певца Тиму Белорусских к 2 годам «домашней химии» (так в Беларуси называют ограничение свободы) по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом передает «Медиазона. Беларусь».

Музыкант ранее признал вину. Второй фигурант — его знакомый Антон Кривецкий — также получил 2 года «домашней химии».

На заседании Белорусских сказал, что впервые попробовал наркотики в 16 лет, в общей компании. Сейчас, по его словам, он не употребляет, но до задержания мог «раз в два месяца покурить марихуану, тяжелее что‑то — нет».

Наркотики, как рассказал музыкант, он покупал на специальных интернет-площадках, через систему закладок, используя чужой телефон.

Рэпера задержали в Минске 29 января. При нем нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. Сперва музыканта отправили под домашний арест, но затем отпустили под залог. Второй обвиняемый находился под стражей.

Режим «домашней химии» предполагает ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. Осужденный обязан оставаться дома с 19.00 до 6.00 и отмечаться в милиции. Ему запрещено употреблять алкоголь и выезжать в другой населенный пункт. Ходить на работу или учебу можно только по строго согласованному маршруту.