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Джоди Фостер получит почетную награду Каннского кинофестиваля

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:43

Американская актриса и режиссер Джоди Фостер получит почетную награду «Золотая пальмовая ветвь» на 74-м Каннском международном кинофестивале. Об этом сообщили на сайте мероприятия.

Таким образом организаторы киносмотра отметят достижения Фостер в индустрии. По их словам, почетная «Золотая пальмовая ветвь» станет знаком признания «блестящей актерской карьеры и уникальной личности» Фостер.

Фильмы с участием Фостер участвовали в Каннском фестивале семь раз. Впервые это произошло в 1976 году — тогда триумфатором киносмотра стал фильм Мартина Скорсезе «Таксист». В нем Фостер сыграла в возрасте 13 лет.

В дальнейшем актриса представляла в Каннах также свои режиссерские работы. 6 июля 2021 года Джоди Фостер станет почетным гостем церемонии открытия 74-го Каннского международного кинофестиваля. В этот день гости увидят музыкальную драму Леоса Каракса «Аннетт».

Фестиваль продлится до 17 июля. В его конкурсной программе примут участие фильмы «Непорочная дева» Пола Верхувена и «Французский вестник» Уэса Андерсона.

Ранее почетную «Золотую пальмовую ветвь» получали Ингмар Бергман, Вуди Аллен, Жанна Моро, Катрин Денев, Бернардо Бертолуччи, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Мануэл ди Оливейра, Клинт Иствуд, Жан-Пьер Лео, Аньес Варда, Джеффри Катценберг и Ален Делон.

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