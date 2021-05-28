В сети появились новые кадры «Французского вестника» Уэса Андерсона и дата премьеры

Киностудия Searchlight Pictures объявила дату выхода «Французского вестника» Уэса Андерсона — фильм появится на больших экранах 22 октября. После Каннского кинофестиваля официальным днем премьеры было 24 июля 2020 года, но пандемия испортила планы, пишет IndieWire.

Согласно официальному синопсису от Searchlight, картина станет «любовным письмом журналистам». Действие происходит в вымышленном городе во Франции в XX веке, а сюжет основан на воплощении в жизнь рассказов, опубликованных в журнале «Французский вестник».

Вместе с тем в сети появились новые кадры картины. Снимки напоминают, что «Французский вестник» — это очень стильный, атмосферный фильм, в котором каждая сцена продумана детально. Все как любит Уэс Андерсон.