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В сети появились новые кадры «Французского вестника» Уэса Андерсона и дата премьеры

Виктория Шанина
Сегодня в 22:27

Киностудия Searchlight Pictures объявила дату выхода «Французского вестника» Уэса Андерсона — фильм появится на больших экранах 22 октября. После Каннского кинофестиваля официальным днем премьеры было 24 июля 2020 года, но пандемия испортила планы, пишет IndieWire.

Согласно официальному синопсису от Searchlight, картина станет «любовным письмом журналистам». Действие происходит в вымышленном городе во Франции в XX веке, а сюжет основан на воплощении в жизнь рассказов, опубликованных в журнале «Французский вестник».

Вместе с тем в сети появились новые кадры картины. Снимки напоминают, что «Французский вестник» — это очень стильный, атмосферный фильм, в котором каждая сцена продумана детально. Все как любит Уэс Андерсон.

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В актерский состав вошли Тимоти Шаламе, Фрэнсис МакДорманд, Эдвард Нортон и Элизабет Мосс. Кроме того, в «Французском вестнике» снялись Эдриан Броуди, Тильда Суинтон и Сирша Ронан которые сыграли одни из ключевых ролей в фильме Андерсона «Отель „Гранд Будапешт“». Трейлер можно посмотреть здесь.

«Я видел Тимми [Тимоти Шаламе] в „Леди Берд“ и „Зови меня своим именем“, и у меня никогда не было сомнений, что он подойдет для этой роли <…> Он говорит по-французски и выглядит так, будто действительно вышел прямо из фильма Эрика Ромера где‑то в 1985 году. Медленный поезд из Парижа, рюкзак и пляж на 10 дней в плохую погоду», — рассказал Уэс Андерсон в интервью журналу GQ.

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