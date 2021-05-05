Страсть между монахинями в трейлере «Непорочной девы» Пола Верхувена

Картина рассказывает о монахине Бенедетте, которую мучают религиозные и эротические видения. Кроме того, прямо в монастыре она заводит лесбийский роман.

Лента была отобрана на Каннский фестиваль, где ее покажут 9 июля. Она была готова еще в 2019 году, но постпродакшен затянулся из‑за проблем Верхувена со здоровьем. Выпуск фильма пришлось отложить повторно в прошлом году из‑за отмены Каннского фестиваля в связи с пандемией. Смотр изначально был запланирован на 11–22 мая. Теперь он пройдет с 6 по 17 июля.

Главные роли в проекте исполнили Виржини Эфира, Шарлотта Рэмплинг, Ламбер Вильсон и Дафна Патакия. Сценарий Верхувен написал вместе с Дэвидом Бирком и Джудит С.Браун.