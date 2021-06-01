Советский декаданс и ультранасилие в новом клипе Тилля Линдеманна «Ich hasse kinder»

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн представил клип на песню «Ich hasse kinder» («Ненавижу детей»). Ролик с говорящим названием вышел 1 июня, когда во всем мире отмечают День защиты детей.
Видео снято в стиле позднего СССР и содержит многочисленные сцены насилия. Среди прочего в нем есть кадры, демонстрирующие жестокое отношение детей к своим сверстникам.
Снял клип режиссер Сергей Грей. В съемках принял участие российский певец Александр Ревва — он играет капитана советской милиции, который допрашивает и пытает персонажа Линдеманна.
Ранее лидер Rammstein спел на русском языке песню «Любимый город», наиболее известную в исполнении Марка Бернеса, и выпустил два клипа на нее. В первом музыкант появляется в образе советского эстрадного исполнителя, а также оказывается за штурвалом истребителя военных лет. Во втором — гуляет по залам Эрмитажа и рассматривает произведения искусства.