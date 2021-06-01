Советский декаданс и ультранасилие в новом клипе Тилля Линдеманна «Ich hasse kinder»

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн представил клип на песню «Ich hasse kinder» («Ненавижу детей»). Ролик с говорящим названием вышел 1 июня, когда во всем мире отмечают День защиты детей.

Видео снято в стиле позднего СССР и содержит многочисленные сцены насилия. Среди прочего в нем есть кадры, демонстрирующие жестокое отношение детей к своим сверстникам.