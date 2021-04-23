Тилль Линдеманн за штурвалом советского истребителя в клипе на песню «Любимый город»

Незадолго после выхода кавера на песню «Любимый город» Тилль Линдеманн из Rammstein представил клип на него.

В видео музыкант появляется то в образе советского эстрадного исполнителя, то оказывается за штурвалом истребителя военных лет. В клипе использованы кадры из российского фильма «Девятаев», который должен выйти в прокат 29 апреля.