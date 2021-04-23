Тилль Линдеманн за штурвалом советского истребителя в клипе на песню «Любимый город»

Незадолго после выхода кавера на песню «Любимый город» Тилль Линдеманн из Rammstein представил клип на него.
В видео музыкант появляется то в образе советского эстрадного исполнителя, то оказывается за штурвалом истребителя военных лет. В клипе использованы кадры из российского фильма «Девятаев», который должен выйти в прокат 29 апреля.
Оригинальная версия песни «Любимый город» в исполнении актера Марка Бернеса прозвучала в фильме «Истребители» 1939 года. Музыку написал Никита Богословский, а текст — Евгений Долматовский.
Последний тур вокалиста Rammstein проходил в России, где он откатывал сольную программу. После возвращения в Берлин ему пришлось обратиться к врачу из‑за высокой температуры. У него диагностировали воспаление легких, и тест на коронавирус оказался положительным.