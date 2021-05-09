Лидер Rammstein исполнил песню «Любимый город». Клип на нее сняли в Эрмитаже

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке композицию «Любимый город», наиболее всего известную в исполнении Марка Бернеса. Он выпустил на песню клип, который сняли в Эрмитаже.

В видео артист гуляет по залам музея и рассматривает произведения искусства. На пути ему встречаются девушки в белых одеждах, играющие на музыкальных инструментах. Линдеманн слушает их и танцует с одной из девушек. Снял клип Сергей Грэй.