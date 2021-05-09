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Лидер Rammstein исполнил песню «Любимый город». Клип на нее сняли в Эрмитаже

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:28

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке композицию «Любимый город», наиболее всего известную в исполнении Марка Бернеса. Он выпустил на песню клип, который сняли в Эрмитаже.

В видео артист гуляет по залам музея и рассматривает произведения искусства. На пути ему встречаются девушки в белых одеждах, играющие на музыкальных инструментах. Линдеманн слушает их и танцует с одной из девушек. Снял клип Сергей Грэй.

Песня «Любимый город» была написана в 1939 году Никитой Богословским на стихи Евгения Долматовского. Помимо Бернеса, композицию также исполняли Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Александр Маршал.

Песня станет одним из саундтреков к военной драме Тимура Бекмаметова и Сергея Трофимова «Девятаев». Линдеманн записал ее специально для фильма. Картина расскажет о летчике Михаиле Девятаеве, который сбежал из немецкого плена, угнав бомбардировщик.

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