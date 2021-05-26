Лукашенко прокомментировал посадку самолета Ryanair в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair, севшим в Минске по сообщению о минировании. Цитаты политика приводит телеграм-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии. Экипаж советовался с диспетчерами аэропортов Вильнюса, но принял решение приземлиться в Минске.
«Маневр с разворотом выглядит нелогично, но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолет?» — сказал президент.
Истребитель МиГ-29, по словам лидера Беларуси, не принуждал лайнер Ryanair к посадке. Он лишь должен был «обеспечить связь и вывести пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации». Лукашенко отмечает, что «действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам».
Также отмечается, что «три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ». При этом информация об удержании экипажа и пассажиров вооруженными людьми — «очередной бред».
«Экипаж 7 часов с кем‑то созванивался и не хотел улетать», — добавил Лукашенко.
Министерство иностранных дел Швейцарии в своем твиттере сообщило, что ничего не знает об угрозе взрыва на рейсе Ryanair из Афин в Вильнюс. Какие‑либо сообщения властям Беларуси о минировании самолета швейцарское правительство не отправляло.
23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. В небе над республикой его сопровождал истребитель белорусских вооруженных сил.
На борту лайнера Ryanair находился белорусский оппозиционер, экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его и его девушку, гражданку России Софью Сапегу, задержали. Сейчас они находятся в минских СИЗО.
В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти. КГБ включило его в список лиц, причастных к терроризму, ему грозит длительное тюремное заключение.
Саммит ЕС в ответ на принудительную посадку самолета и задержание Протасевича запретил белорусским авиакомпаниям полеты в страны Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовали не летать над территорией Беларуси. Лидеры ЕС призвали освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу, а также анонсировали новые санкции против белорусских чиновников и компаний.