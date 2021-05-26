Лукашенко прокомментировал посадку самолета Ryanair в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair, севшим в Минске по сообщению о минировании. Цитаты политика приводит телеграм-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии. Экипаж советовался с диспетчерами аэропортов Вильнюса, но принял решение приземлиться в Минске.

«Маневр с разворотом выглядит нелогично, но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолет?» — сказал президент.

Истребитель МиГ-29, по словам лидера Беларуси, не принуждал лайнер Ryanair к посадке. Он лишь должен был «обеспечить связь и вывести пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации». Лукашенко отмечает, что «действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам».

Также отмечается, что «три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ». При этом информация об удержании экипажа и пассажиров вооруженными людьми — «очередной бред».

«Экипаж 7 часов с кем‑то созванивался и не хотел улетать», — добавил Лукашенко.

Министерство иностранных дел Швейцарии в своем твиттере сообщило, что ничего не знает об угрозе взрыва на рейсе Ryanair из Афин в Вильнюс. Какие‑либо сообщения властям Беларуси о минировании самолета швейцарское правительство не отправляло.