Евросоюз закрывает для белорусских авиакомпаний полеты в Европу

Саммит ЕС принял решение запретить белорусским компаниям полеты в страны Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, саммит призвал европейских перевозчиков отказаться от полетов над территорией Беларуси. Международная организация гражданской авиации должна провести расследование инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, считают лидеры ЕС.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. В небе над республикой его сопровождал истребитель белорусских вооруженных сил.

На борту лайнера Ryanair находился белорусский оппозиционер, экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его и его девушку, гражданку России Софью Сапега, задержали. Сейчас они находятся в минских СИЗО.

В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти. КГБ включил его в список лиц, причастных к терроризму, — за это ему грозит длительное тюремное заключение.