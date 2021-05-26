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Netflix анонсировал свой первый российский проект — сериал по роману «Анна Каренина»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:27

Netflix объявил о начале съемок своего первого российского драматического сериала по культовому роману Льва Толстого «Анна Каренина». Главную роль сыграет актриса Светлана Ходченкова.

Сериал под названием «Анна К.» будет спродюсирован московской компанией «1–2–3 Production». Над проектом работают сценаристы Роман Кантор («Серебряные коньки», «Эпидемия», «СуперБобровы») и Мария Микулина («Тонкие матери»), режиссеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, известные по сериалу «Перевал Дятлова», а также авторы «Колл-центра» Наташа Меркулова и Алексей Чупов.

Проект заявлен как достойный пересказ литературного классика, действие которого происходит в современной России. В центре сюжета — светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Петербурга. Девушка вступает в любовную связь с лихим наследником алюминиевой империи Вронским. Их роман быстро выходит из‑под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений.

Съемки сериала пройдут в Москве и Питере. Дата релиза будет объявлена позже.

«Этот проект станет для нас настоящим вызовом, но поскольку в основе будущего сериала строится на одном из фундаментальных произведений мировой литературы, посвященному любви, мы надеемся, что сможем тронуть сердца зрителей: от Австралии до Бразилии», — сказал Федорович.

«Анна К.» станет первым российским сериалом, который будет снят специально для Netflix. До этого стриминговый сервис лишь покупал готовые российские проекты. Недавно в его линейке Origianls появились фильмы «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Серебряные коньки», а в конце 2020 года сервис приобрел права на сериал «Эпидемия» за рекордную сумму для российских проектов — 1,5 млн долларов.

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